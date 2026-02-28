Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено

Fars: судоходство танкеров через Ормузский пролив приостановлено

Движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановлено. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на данные международных систем мониторинга морских судов.

«Мониторинг международных систем отслеживания танкеров сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», — говорится в Telegram-канале Fars.

Ранее несколько европейских правительств рекомендовали судовладельцам под их флагами воздерживаться от прохода через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой морской транспортировки нефти. Согласно последним данным наблюдения, концентрация кораблей в районе морского прохода находится на минимальном уровне.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и Аравийским морями и является стратегически важным для экспорта нефти из региона. Через него ежедневно проходит значительная часть мировых поставок «черного золота».

Война Ирана и Израиля

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля после серии взрывов в Тегеране и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля провела превентивные удары по ряду иранских объектов в рамках операции «Щит Иегуды». По данным израильской стороны, подготовка операции велась совместно с Соединенными Штатами на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной кампании под названием «Эпичный гнев», основной целью которой стали ядерная и ракетная программы Ирана.

В ответ МИД Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и нанесении ударов, затронувших в том числе жилые районы. По сообщениям СМИ, взрывы зафиксированы в Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

Иран заявил о начале ответных действий. Удары были нанесены по городам Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.