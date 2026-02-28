Иранский беспилотник упал рядом с жилым домом в Бахрейне и загорелся

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 30 0

Дрон не взорвался, но спровоцировал пожар.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Пожар вспыхнул у жилого дома в Бахрейне после падения иранского беспилотника

Рядом с жилым домом в Бахрейне рухнул иранский беспилотник «Шахед». Сам боезаряд дрона не детонировал. 

Падение вызвало сильный пожар. Пламя быстро охватило территорию дома. 

Удары Ирана по Бахрейну произошли на фоне военного кофликта, который разгорелся сегодня утром. Все началось с того, что Израиль объявил о старте операции «Щит Иегуды». ЦАХАЛ нанес серию превентивных ударов по иранским военным объектам. 

Почти одновременно президент США Дональд Трамп объявил о старте американской операции под названием «Эпичный гнев». Официальная цель Вашингтона — полная ликвидация ядерного потенциала Ирана и уничтожение его ракетных программ. 

Тегеран не оставил атаку без ответа. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники в сторону израильских городов и американских военных баз. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Война в Иране
28 февр
Защита американского народа? Как ВС США наносили удары по иранским объектам
28 февр
«Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи
28 февр
Одно из крупнейших военизированных движений Ирака заявило о поддержке Ирана
28 февр
В Израиле сообщили о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи
28 февр
Не скрывается: раскрыто местонахождение верховного лидера Ирана
28 февр
Конфликт США и Ирана может выйти далеко за рамки краткосрочной акции
28 февр
В Иране при обстреле спортзала погибли до 20 волейболисток
28 февр
Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет
28 февр
Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами
28 февр
На западе Тегерана произошел мощный взрыв
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

