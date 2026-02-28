Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
В стране с момента первой атаки после эскалации погибли не менее 201 человека.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям. Об этом заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Ибрагим Джабири в эфире Al-Mayadeen.
По его словам, массированный пуск произвели практически сразу после того, как началась атака. Ракеты направили по нескольким направлениям.
До этого США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Про жертвы среди гражданского населения сообщал 5-tv.ru. Известно, что в Иране погибли не менее 201 человека. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.
Удары наносились на фоне переговоров по иранскому «ядерному досье», которые до этого проходили в Женева при посредничестве Омана.
В МИД России осудили действия США и Израиля. В Москве заявили, что вся ответственность за возможные негативные последствия кризиса лежит на инициаторах атаки.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Затем была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции «Эпичный гнев», целью которой он назвал уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана и смену власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива охарактеризовали как акт агрессии и нарушение суверенитета. Иранские СМИ сообщали о повреждениях военных и гражданских объектов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан. В регионе сохраняется высокая напряженность, стороны не исключают дальнейшей эскалации.
