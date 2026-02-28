Одно из крупнейших военизированных движений Ирака заявило о поддержке Ирана
Об этом стало известно из телевизионного обращения Аркама аль-Кааби.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ameer Al Mohammedaw; 5-tv.ru
Иракское движение «Наджба» заявило о решении поддержать Иран
Одно из крупнейших военизированных иракских движений «Наджба» заявило о готовности поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Об этом сказал генеральный секретарь движения Аркам аль-Кааби во время своего телевизионного обращения.
«Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией», — заявил он.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер движения «Ансар Алла» заявил о готовности хуситов поддержать Иран.
