Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана
Информации о пострадавших и характере повреждений пока нет.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Artur Widak
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Знаменитый пятизвездочный отель Burj Al Arab (Парус) в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана. Об этом сообщила платформа Clash Report.
«Иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю «Бурдж-эль-Араб», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Информации о пострадавших и характере повреждений пока нет.
До этого стало известно, что международный аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана. Здание было сильно задымлено, люди в спешке покидали помещение. Некоторые бросали чемоданы прямо в залах аэропорта.
Атака США и Израиля на Иран
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля.
Реакция Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
Мировое сообщество призывает к деэскалации, Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
- 1 мар
- Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
- 1 мар
- Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
- 1 мар
- От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
- 1 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- «Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран
- 1 мар
- БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
- 1 мар
- Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом
- 1 мар
- Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
- 1 мар
- Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Читайте также
43%
Нашли ошибку?