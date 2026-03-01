Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 498 0

Информации о пострадавших и характере повреждений пока нет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Artur Widak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Знаменитый пятизвездочный отель Burj Al Arab (Парус) в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана. Об этом сообщила платформа Clash Report.

«Иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю «Бурдж-эль-Араб», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и характере повреждений пока нет.

До этого стало известно, что международный аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана. Здание было сильно задымлено, люди в спешке покидали помещение. Некоторые бросали чемоданы прямо в залах аэропорта.

Атака США и Израиля на Иран

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля.

Реакция Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Мировое сообщество призывает к деэскалации, Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
1 мар
Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
1 мар
Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
1 мар
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
«Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран
1 мар
БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
1 мар
Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом
1 мар
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
1 мар
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

2:26
При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
2:07
Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
1:55
Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
1:44
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1:42
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1:38
«Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран

Сейчас читают

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео