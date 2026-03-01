Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана

Знаменитый пятизвездочный отель Burj Al Arab (Парус) в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана. Об этом сообщила платформа Clash Report.

«Иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю «Бурдж-эль-Араб», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и характере повреждений пока нет.

До этого стало известно, что международный аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана. Здание было сильно задымлено, люди в спешке покидали помещение. Некоторые бросали чемоданы прямо в залах аэропорта.

Атака США и Израиля на Иран

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля.

Реакция Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Мировое сообщество призывает к деэскалации, Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН.

