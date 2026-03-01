Заперты тысячи россиян: Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США
Масштабные сбои в международном авиасообщении затронули людей по всему миру.
Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США на Иран
Агрессивные действия США и Израиля в отношении Ирана спровоцировали настоящий транспортный коллапс на Ближнем Востоке. Около шести-восьми тысяч российских граждан с билетами на стыковочные рейсы через государства Персидского залива застряли в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — приводит слова Мурадяна Telegram-канал организации.
Уже 1 марта были отменены свыше 700 авиарейсов в ближневосточном регионе. Согласно данным мониторинговых сервисов, под ограничения попало небо над Кувейтом, Сирией, Ираком, Иорданией и Бахрейном.
Ситуация осложняется тем, что под удары попали территории вблизи гражданских объектов. В частности, зафиксированы повреждения в районе международного аэропорта Дубая и знаменитой гостиницы Burj Al Arab, где в результате инцидентов пострадали четыре человека.
В столице ОАЭ, Абу-Даби, первоначально сообщалось о гибели одного человека и ранениях еще семерых в аэропорту Зайд. Эксперты отрасли, включая аналитика Генри Хартевельдта, предупреждают, что путешественникам стоит готовиться к затяжным задержкам.
«Для путешественников это невозможно сделать как-то приемлемым», — приводит слова специалиста The Guardian.
