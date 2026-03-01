Скачок цен на нефть? Чем обернется блокировка Ормузского пролива Ираном

Блокировка Ормузского пролива Ираном ударит по мировым энергопоставкам

Возможная блокировка Ираном Ормузского пролива станет серьезнейшим ударом по мировым энергопоставкам. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политический аналитик, бывший советник Конгресса США Джеймс Джатрас, комментируя неподтвержденные сообщения из региона.

«Это окажет огромное влияние на мировые поставки нефти… этот экспорт станет невозможным», — отметил специалист.

По словам эксперта, подобный шаг Тегерана остановит экспорт нефти не только из самой Исламской Республики, но и из всех стран Персидского залива.

Ормузский пролив — узкий морской проход, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Через него ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно треть мирового морского экспорта черного золота.

Для стран региона это единственный путь вывода энергоресурса на международные рынки.

Аналитик предупредил, что прекращение судоходства через главный нефтяной коридор планеты практически мгновенно вызовет резкий скачок цен на углеводороды.

По мнению Джатраса, степень влияния на стоимость потребительских товаров — от продуктов питания до техники — будет зависеть от продолжительности кризиса. Чем дольше продлится блокада, тем сильнее и дольше будут ощущаться последствия для мировой экономики.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

Это произошло на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке после начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой погибло высшее военное и политическое руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.