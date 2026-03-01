Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана
Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется из-за прямых столкновений двух государств.
Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru
Израильская армия наносит массированные удары по центральной части Тегерана. Это следует из официального заявления пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованого в их Telegram-канале.
«Военно-воздушные силы под руководством АМАН сейчас начали широкую волну атак по целям режима иранского террора в центре Тегерана», — сказано в сообщении.
Согласно информации от агентства Fars, звуки мощных взрывов в это время были отчетливо слышны сразу в нескольких городских кварталах Тегерана.
За последние сутки Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля провели серию крупных ударов, которые, как утверждается, направлены на достижение превосходства в воздухе и создание условий для дальнейшего продвижения в сторону Тегерана.
Агентство ISNA передает, что после ракетной атаки в иранской столице были слышны мощные взрывы. В тот же день The Times of Israel написала, что с начала ударов по Ирану 28 февраля израильская авиация применила более 1,2 тысячи боеприпасов по различным объектам. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), поражены сотни военных целей, включая позиции с пусковыми установками баллистических ракет и элементы систем противовоздушной обороны (ПВО).
США 28 февраля объявили о старте масштабной военной операции против Ирана, которую проводят совместно с Израилем. Израильские и американские военные нанесли удары по территории республики, в том числе по школе в городе Минаб. По последним данным, в результате атаки погибли 148 детей.
В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы на Ближнем Востоке. Сообщалось также о взрывах в Абу-Даби и Дубае.
