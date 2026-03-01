Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 387 0

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется из-за прямых столкновений двух государств.

Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Израильская армия наносит массированные удары по центральной части Тегерана. Это следует из официального заявления пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованого в их Telegram-канале.

«Военно-воздушные силы под руководством АМАН сейчас начали широкую волну атак по целям режима иранского террора в центре Тегерана», — сказано в сообщении.

Согласно информации от агентства Fars, звуки мощных взрывов в это время были отчетливо слышны сразу в нескольких городских кварталах Тегерана.

За последние сутки Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля провели серию крупных ударов, которые, как утверждается, направлены на достижение превосходства в воздухе и создание условий для дальнейшего продвижения в сторону Тегерана.

Агентство ISNA передает, что после ракетной атаки в иранской столице были слышны мощные взрывы. В тот же день The Times of Israel написала, что с начала ударов по Ирану 28 февраля израильская авиация применила более 1,2 тысячи боеприпасов по различным объектам. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), поражены сотни военных целей, включая позиции с пусковыми установками баллистических ракет и элементы систем противовоздушной обороны (ПВО).

США 28 февраля объявили о старте масштабной военной операции против Ирана, которую проводят совместно с Израилем. Израильские и американские военные нанесли удары по территории республики, в том числе по школе в городе Минаб. По последним данным, в результате атаки погибли 148 детей.

В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы на Ближнем Востоке. Сообщалось также о взрывах в Абу-Даби и Дубае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
1 мар
В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
1 мар
Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
1 мар
«В магазинах — пустые полки»: россиянка рассказала об обстановке в Дубае
1 мар
В администрации сделали заявление о состоянии президента Ирана
1 мар
Нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана
1 мар
Скачок цен на нефть? Чем обернется блокировка Ормузского пролива Ираном
1 мар
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
1 мар
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
1 мар
Иран начал ракетную атаку на Израиль
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
13:02
В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
13:01
Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
13:00
Любовь до первого «фу»: почему партнеры внезапно начинают бесить
12:49
Трогательный привет из прошлого: что Вера Алентова подарила семье перед уходом
12:48
Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео