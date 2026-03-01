В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера

Диана Кулманакова
Им стало доверенное лицо погибшего аятоллы.

Аятолла Алиреза Арафи назначен юристом — членом руководящего совета, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана. Об этом 1 марта сообщило иранское агентство ISNA.

Руководящий совет был сформирован после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Временный орган власти также возглавили президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции.

67-летний Алиреза Арафи является доверенным лицом погибшего лидера и занимает пост второго зампредседателя Ассамблеи экспертов — влиятельного органа, который по конституции Ирана избирает и может отстранять верховного лидера.

Ранее Арафи рассматривался в СМИ как один из главных претендентов на постоянное занятие поста верховного лидера.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в Иране.

В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные лица. Тегеран подтвердил смерть лидера утром 1 марта и объявил 40-дневный траур.

