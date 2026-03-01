Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие

Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, погибли четыре человека

Число жертв ракетного удара Ирана по израильскому городу Бейт-Шемеш увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает портал Akharinkhabar.

В распоряжении СМИ появилось видео, запечатлевшее дым после попадания беспилотника в одно из зданий Бейт-Шемеша, расположенного западнее Иерусалима.

По данным израильских военных, часть ракет и дронов перехватила система ПВО. Однако некоторые все же достигли целей в Тель-Авиве и Бейт-Шемеше.

Разрушения и пострадавшие

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с начала операции «Львиный рык» и до утра 1 марта погибли двое граждан, еще 456 человек попали в больницы с травмами. Из них 86 остаются в отделениях неотложной помощи.

Власти Тель-Авива сообщили о повреждении около 200 зданий в результате иранских ракетных обстрелов.

Эскалация конфликта

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные лица.

В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, нанеся удары не только по территории Израиля, но и по американским военным базам в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что удары будут становиться «более болезненными».

