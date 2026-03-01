Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше

Гражданам России стоит воздержаться от пересечения границ ОАЭ по суше в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Дубае.

Соотечественникам предложили зарегистрироваться в системе консульского учета, заполнив анкеты для туристов или резидентов. Для экстренной связи предоставили телефоны, которые следует использовать только в случае угрозы жизни и здоровью.

В консульстве подчеркнули, что пограничные переходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно, поэтому выезд по суше рекомендуется только в исключительных случаях. Граждан также призвали соблюдать меры предосторожности: отслеживать официальные сообщения властей, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и гостиничного персонала, поддерживать связь с туроператором и авиакомпанией, а также иметь при себе документы, деньги, средства связи, запас воды, еды и необходимых медикаментов на несколько дней.

На фоне обострения ситуации в странах Персидского залива и Ближнего Востока отменили более 700 рейсов. «Аэрофлот» приостановил полеты в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, которые продлены до 3 марта. S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай 1 и 2 марта, при этом рейсы S7 3774 (Дубай — Москва) и S7 5786 (Дубай — Новосибирск) планируют выполнить 3 и 2 марта соответственно.

«Победа» приостановила рейсы в Дубай и Абу-Даби, пассажиры могут переоформить билеты или вернуть деньги.

Боевые действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля с авиаударов Израиля по объектам в Иране с последующим подключением США. Конфликт затронул соседние страны, включая Катар, Байхрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию.

