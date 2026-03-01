Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Соотечественников призвали встать на консульский учет и соблюдать меры безопасности.

Фото, видео: Reuters/Rula Rouhana; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Гражданам России стоит воздержаться от пересечения границ ОАЭ по суше в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Дубае.

Соотечественникам предложили зарегистрироваться в системе консульского учета, заполнив анкеты для туристов или резидентов. Для экстренной связи предоставили телефоны, которые следует использовать только в случае угрозы жизни и здоровью.

В консульстве подчеркнули, что пограничные переходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно, поэтому выезд по суше рекомендуется только в исключительных случаях. Граждан также призвали соблюдать меры предосторожности: отслеживать официальные сообщения властей, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и гостиничного персонала, поддерживать связь с туроператором и авиакомпанией, а также иметь при себе документы, деньги, средства связи, запас воды, еды и необходимых медикаментов на несколько дней.

На фоне обострения ситуации в странах Персидского залива и Ближнего Востока отменили более 700 рейсов. «Аэрофлот» приостановил полеты в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, которые продлены до 3 марта. S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай 1 и 2 марта, при этом рейсы S7 3774 (Дубай — Москва) и S7 5786 (Дубай — Новосибирск) планируют выполнить 3 и 2 марта соответственно.

«Победа» приостановила рейсы в Дубай и Абу-Даби, пассажиры могут переоформить билеты или вернуть деньги.

Боевые действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля с авиаударов Израиля по объектам в Иране с последующим подключением США. Конфликт затронул соседние страны, включая Катар, Байхрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме
1 мар
Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие
1 мар
Российские туристы застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе
1 мар
Азербайджан выдал разрешения на выезд из Ирана около 500 россиянам
1 мар
Над зданием больницы Красного Полумесяца в Тегеране поднялся столб дыма
1 мар
Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
1 мар
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
1 мар
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
1 мар
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
1 мар
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме
16:18
Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше
16:02
В Подольске создали стихийный мемориал в память об 11-летнем мальчике
16:00
Шокирующее сожительство: женщина три недели спала с мертвым телом возлюбленного
15:55
«Отказ всех систем»: Песков о передаче Францией разведанных для ударов по России
15:46
Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие

Сейчас читают

«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео