«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби из-за эскалации в регионе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Маршруты будут изменены и скорректированы до восстановления безопасного полетного пространства.

Аэрофлот отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби из-за эскалации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в Telegram-канале.

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируются выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — уточнили в авиакомпании.

Для пассажиров отмененных рейсов из Санкт-Петербурга предусмотрена возможность перелета через Москву. Кроме того, маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход территории Ирана по безопасным коридорам. Рейсы в Абу-Даби на среднемагистральных самолетах будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки. Это увеличит время в пути и сдвинет обратные вылеты на один–два часа.

Рейсы между Москвой и Тегераном пока выполняются по расписанию один раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет принято позднее, в зависимости от сроков открытия воздушного пространства Ирана.

Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По данным израильской стороны, подготовка операции велась совместно с США в течение нескольких месяцев.

Позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале операции под названием «Эпичный гнев», целью которой стали ядерная и ракетная программы Ирана.

В ответ МИД Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и нанесении ударов, включая жилые районы. По данным СМИ, взрывы произошли в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран объявил о начале ответных действий. Удары наносились по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах начали поступать также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
28 февр
В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
28 февр
«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
28 февр
Число жертв после атаки на иранскую школу в Минабе увеличилось до 57 человек
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео