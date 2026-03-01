Отпуск под угрозой: что делать туристам в ОАЭ и как вернуть деньги за путевку

Деньги за билет в ОАЭ можно вернуть только, если рейс отменят

Обострение конфликта на Ближнем Востоке ударило по планам тысяч российских туристов. Рейсы отменяются, небо закрыто, а колл-центры туроператоров работают на пределе. В ассоциации туроператоров объяснили, как сейчас улететь на отдых и можно ли аннулировать тур без потерь.

Сейчас туроператоры в первую очередь помогают тем, кто уже находится за границей или буквально сидит на чемоданах в аэропортах. Колл-центры перегружены, поэтому специалисты просят не дублировать звонки и запросы — это только замедляет работу.

Если вылет запланирован на конец марта или апрель, придется подождать: с этими заявками начнут работать только после того, как решат проблемы со «срочными случаями».

По большинству направлений на Ближнем Востоке туроператоры сейчас предлагают полностью вернуть деньги, перенести отпуск на более спокойное время или перебронировать тур в другие страны.

Для тех, кто уже на отдыхе, советуют не паниковать, оставаться на связи с гидом, а также следить за статусом вылета в личном кабинете и не выезжать в аэропорт без официального подтверждения рейса.

Как вернуть деньги за билеты?

Вынужденный возврат возможен только в том случае, если рейс официально отменила авиакомпания. Если же самолет стоит в расписании, а турист решил не лететь из-за страха, это считается «добровольным отказом». В этом случае сумма возврата зависит от тарифа — часто он бывает невозвратным.

