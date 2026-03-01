«Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима
В республике уже начался процесс передачи власти преемнику.
Фото, видео: Reuters/US CENTCOM via X
МИД Ирана заявил о стабильности власти в республике после гибели Хаменеи
Смерть высших лидеров Ирана не приведет к смене политического строя в стране. Об этом в интервью Al-Jazeera заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.
«Если их целью является смена режима, то, как вы знаете, это невыполнимая задача. Отсутствие лидера и его смерть не означают смены режима или изменения политической системы в Иране», — сказал политик.
По словам главы МИД, государственные институты продолжают работу в штатном режиме, а механизмы преемственности власти уже приведены в действие.
Заявление прозвучало на фоне атаки на республику со стороны США и Израиля. В ходе массированного удара погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и ряд других высокопоставленных чиновников и военачальников.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана будет влиятельный религиозный деятель Алиреза Арафи.
