Алиреза Арафи назначен временным верховным лидером Ирана

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи Тегеран объявил имя человека, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера. Им стал 67-летний аятолла Алиреза Арафи — влиятельный религиозный деятель. Но чем известен приемник Хаменеи.

Биография и образование

Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод провинции Йезд. Его отец, аятолла Мохаммад Ибрагим Арафи, считался приближенным к основателю Исламской Республики Рухолле Хомейни.

В 11 лет он поступил в религиозную школу в Куме — один из главных центров шиитского богословия. Там он получил высшую степень муджтахида, которая позволяет выносить самостоятельные суждения по религиозно-правовым вопросам.

Арафи специализируется на исламской юриспруденции и философии. Также он владеет арабским и английским языками, является автором 24 книг.

Ключевые должности

Взлет Арафи начался после прихода к власти Али Хаменеи в 1989 году. Он стал одним из ключевых кадров для верховного лидера.

Первым серьезным назначением стал пост имама-хатыба пятничной молитвы в родном Мейбоде в 1992 году. В 33 года получить такую должность — исключительный знак доверия.

На протяжении многих лет Арафи занимал ряд высоких постов в религиозной и государственной структурах Ирана:

Руководитель семинарий Ирана — структуры, отвечающей за подготовку священнослужителей по всей стране;

Председатель Международного университета Аль-Мустафа, который занимается обучением иностранных студентов из разных стран;

Член Совета стражей конституции (с 2019 года) — надзорного органа, обладающего правом вето на законы и кандидатов;

Второй заместитель председателя Ассамблеи экспертов — органа, который по конституции избирает и может отстранять верховного лидера.

Взгляды и деятельность

Арафи известен своей консервативной позицией и последовательной линией на внедрение религиозной идеологии в образование. Он развитие международных связей через духовные институты.

При его руководстве университет Аль-Мустафа подготовил десятки тысяч иностранных студентов.

В 2016 году Арафи баллотировался в Ассамблею экспертов от Тегерана. Однако проиграл выборы.

Назначение после гибели Хаменеи

После гибели аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля 28 февраля был сформирован временный руководящий совет.

В его состав вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи, представитель Совета стражей конституции, а также аятолла Алиреза Арафи, которому поручено временно исполнять обязанности верховного лидера.

