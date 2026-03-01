Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 259 0

Что говорит семья экс-президента Ирана о его смерти

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Семья экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергла заявления о его гибели

Родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не подтвердили информацию о его гибели во время обстрела Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Khabar-e Online.

«Вслед за сообщениями о гибели Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного удара, нанесенного Израилем и США, его родственники опровергли эту информацию», — говорится в сообщении.

Ранее иранское агентство ILNA распространило новость о гибели политика. В сообщениях утверждалось, что экс-лидер находился в своем доме в районе Нармак в Тегеране, когда по нему был нанесен массированный ракетный удар.

Махмуд Ахмадинежад возглавлял Иран два срока подряд — с 2005 по 2013 годы.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся утром 28 февраля. США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате атак были убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

Ответ Ирана не заставил себя долго ждать. Республика ударила по израильским городам и американским военным базам в Катаре, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
