Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

ЦАХАЛ: высшее руководство Ирана полностью уничтожено

Высшее руководство иранского режима полностью ликвидировано. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации израильских военных, 28 февраля в результате удара по району Тегерана погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Ранее уничтожены глава ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, лидер Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Яхья Синвар, командующий военным крылом ХАМАС Мухаммед Дайф и начальник Генштаба хуситов Мухаммад аль-Гамари.

Кроме того, ликвидированы высшие чины иранских Вооруженных сил — начальник Генштаба Мохаммад Багери, командующий КСИР Хоссейн Салами и командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Голям Али Рашид.

В ЦАХАЛ отметили, что именно эти люди стояли за организацией атаки на Изариль 7 октября 2023 года и десятками других терактов. Военное руководство Израиля уверено, что ликвидация военно-политического руководства Ирана сделает Ближний Восток более безопасным местом для всего мира. ЦАХАЛ заявил, что продолжит наносить удары по инфраструктуре иранского режима до полного устранения любых угроз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.