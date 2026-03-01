Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе

|
Игорь Рязов
Удары с использованием ракет и беспилотников продолжаются в непрерывном режиме.

Фото, видео: Reuters/STR New; 5-tv.ru

Война в Иране Война Израиля и Ирана

КСИР заявил об успешном ударе по трем американским и британским танкерам

Иран атаковал три танкера, принадлежащих США и Великобритании, в акватории Персидского залива. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В продолжение атак по военно-морским целям врага три танкера-нарушителя США и Британии подверглись ракетным ударам в районе Персидского залива и Ормузского пролива», — говорится в заявлении КСИР.

В корпусе подчеркнули, что ракетные удары по судам были «успешными», на них вспыхнули сильные пожары.

Одновременно с этим иранские силы атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке. В КСИР заявили о серьезных потерях в рядах армии США — более чем 500 убитых и раненых. Удары с использованием ракет и беспилотников продолжаются в непрерывном режиме.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль приступили к военной операции против Ирана, атаковав крупнейшие города страны с моря и воздуха. В качестве ответной меры Тегеран начал обстрелы израильских территорий и американских баз по всему региону — удары нанесли по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и других государствах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей Ирана. Он также пообещал, что все остальные иранские военные суда «будут лежать на дне моря».

Война в Иране
