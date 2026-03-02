Хотят сдаться: Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
Президент США отметил, что военного командования Ирана больше нет.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru
Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к КСИР сдать оружие. Об этом он завил в рамках нового обращения.
Трамп утверждает, что многие военнослужащие в Иране хотят получить амнистию и «звонят тысячами». По его словам, все военное командование Ирана исчезло, а многие хотят сдаться.
Военные операции будут продолжаться до достижения всех поставленных целей, добавил он. Ранее он заявлял, что, по подсчетам Вашингтона, операция в Иране займет около четырех недель, —
Также президент США сообщил о трех погибших солдатах американской армии.
«Вероятно, потерь среди американцев будет больше», — отметил он.
Также американский лидер отметил, Иранское руководство могло что-то сделать две недели назад, но не сделало этого.
Атака США и Израиля на Иран
Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты многие соседние государства. Среди них — ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал, что при ударах Тегерана по ОАЭ россияне не пострадали. В стране Персидского залива застряли около 70 тысяч туристов из РФ. У них нет возможности вернуться домой, так как воздушное пространство полностью закрыто из-за эскалации конфликта.
