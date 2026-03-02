Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно

Аэропорт Багдада атаковали дроны-камикадзе

Вблизи международного аэропорта Багдада, столицы Ирака, прогремела серия взрывов. Эту информацию 2 марта распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР), ссылаясь на Al Hadath.

«Взрывы внутри охраняемой зоны международного аэропорта Багдада», — сообщил КСИР в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что три беспилотных летательных аппарата, оснащенных боевыми зарядами, атаковали базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с аэропортом. После этого по американскому авианосцу Abraham Lincoln были выпущены четыре баллистические ракеты. Сообщается, что авианосец покинул район и взял курс на Индийский океан.

Кроме того, КСИР, ссылаясь на данные НАТО, заявил, что два истребителя Eurofighter Typhoon были уничтожены в результате ракетных ударов и атак беспилотников.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты многие соседние государства.

В результате страны Персидского залива предупредили Иран о возможном ответе в рамках коллективной безопасности. США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана. Военное столкновение длится двое суток. Известно о десятках погибших, в том числе трех американских военных.

