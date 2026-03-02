КСИР сообщил об отходе американского авианосца «Авраам Линкольн» от Ирана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 145 0

По кораблю США было выпущено четыре ракеты.

Что стало с американским кораблем после атаки Ирана

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Американский авианосец «Авраам Линкольн» покинул район своего местоположения после иранского удара. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По имеющейся информации, корабль направился в сторону Индийского океана. О том, получил ли он серьезные повреждения, неизвестно. США пока никак не прокомментировали ситуацию.

Авианосец США был атакован военнослужащими Ирана 1 марта. По заявлению КСИР, они выпустили по судну четыре крылатые ракеты. До этого Тегеран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и беспилотниками, а также уничтожил американскую противоракетную систему THAAD в Эмиратах высокоточной управляемой ракетой.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, ударил не только по Тель-Авиву, но и американским базам, находящимся в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала вернуться стороны конфликта к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения длятся почти два дня. В своем заявлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько сколько потребуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

