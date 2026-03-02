КСИР сообщил об отходе американского авианосца «Авраам Линкольн» от Ирана
По кораблю США было выпущено четыре ракеты.
Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американский авианосец «Авраам Линкольн» покинул район своего местоположения после иранского удара. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По имеющейся информации, корабль направился в сторону Индийского океана. О том, получил ли он серьезные повреждения, неизвестно. США пока никак не прокомментировали ситуацию.
Авианосец США был атакован военнослужащими Ирана 1 марта. По заявлению КСИР, они выпустили по судну четыре крылатые ракеты. До этого Тегеран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и беспилотниками, а также уничтожил американскую противоракетную систему THAAD в Эмиратах высокоточной управляемой ракетой.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.
Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, ударил не только по Тель-Авиву, но и американским базам, находящимся в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.
МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала вернуться стороны конфликта к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения длятся почти два дня. В своем заявлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько сколько потребуется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране под огнем США и Ирана
- 2 мар
- Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
- 2 мар
- В результате новой атаки США и Израиля на Тегеран погибло 20 человек
- 2 мар
- «Дискбобулятор»? — США в операции против Ирана задействовали «секретное» оружие
- 2 мар
- Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека
- 2 мар
- «Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
- 2 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Иранские «фейерверки»: Павел Дуров с нетерпением ждет возвращения в Дубай
- 2 мар
- Хотят сдаться: Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
- 2 мар
- «Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Читайте также
43%
Нашли ошибку?