Путин: конфликт на Украине мог не начаться при Трампе

Конфликт на Украине не начался бы, если бы президент США Дональд Трамп сохранил власть после предыдущих выборов лидера в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, на прошлых выборах в Соединенных Штатах были допущены нарушения. Президент России отдельно упомянул голосование по почте, отметил, что такой формат не соответствует международным стандартам честных выборов.

«Я считаю, что, если бы тогда президента Трампа бы не надули с выборами… А я считаю, что была явно подтасовка на предыдущих выборах», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, глава государства отметил, что Трампа тогда не допустили до власти. Путин добавил, что при ином развитии политической ситуации в США Вашингтон мог бы иначе подойти к украинскому вопросу.

«Но если бы он был у власти, может быть, действительно, этого бы и не произошло. Может быть, он бы уделил больше внимания поиску мирного решения», — заявил президент России.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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