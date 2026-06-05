Предприниматель Эррол Маск назвал политический путь Путина верным

Президент России Владимир Путин выбрал правильный политический курс для своей страны. Об этом заявил американский предприниматель Эррол Маск «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2026).

По мнению бизнесмена, российскому лидеру стоит сохранять текущую линию поведения в отношениях с другими государствами.

«Российский президент должен продолжать идти по тому пути, по которому он сейчас идет: быть открытым и дружелюбным. Твердым, но при этом максимально дружелюбным и предлагать миру как можно больше дружбы», — заявил Маск.

Предприниматель также обратил внимание на то, что мировое сообщество должно знать реальную предысторию украинского кризиса. Он вспомнил, как в прошлом году общался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который рассказал ему о многолетних обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны Киева, предшествовавших началу СВО.

«До начала (конфликта. — Прим. ред.) у России не было выбора. Такие вещи должны быть более широко известны. Что касается России — сохраняйте тот же образ: достойный, правильный, добрый, внимательный. Именно так я это вижу», — резюмировал Маск.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии.

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