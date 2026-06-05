«Героизируют нацистов»: Путин назвал денацификацию Украины одной из целей России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Москва рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе противодействия героизации нацизма.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Путин: денацификация Украины — одна из целей России на переговорном треке

Россия продолжит добиваться цели по денацификации Украины, в том числе на переговорном треке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, Москва до этого уже поднимала эту тему, однако в ответ слышала заявления о том, что проблема якобы надумана. Путин отметил, что последние события показали обратное.

«Мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация», — сказал президент.

Также Путин заявил, что Россия считает недопустимой героизацию нацистских преступников.

«Совсем недавно мы были свидетелями перезахоронений нацистских преступников, как героев Украины с почестями, с военными, с салютом», — добавил глава государства.

Президент России подчеркнул, что такие действия вызывают особое возмущение с учетом преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Путин напомнил, что среди жертв были евреи, поляки, русские, цыгане и представители других народов.

Он также отметил, что речь идет об одной из трагических страниц истории Холокоста. По словам президента, нельзя забывать о мирных жителях, которые стали жертвами нацистов. В их числе оказались дети и женщины.

«Героизируют нацистов! Но вот мы и ставили такую задачу — добиться денацификации», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия рассчитывает на помощь международного сообщества в этом вопросе. По его словам, противодействие героизации нацизма должно быть общей задачей для всех стран, которые сохраняют память о событиях Второй мировой войны.

Ранее Путин назвал денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины основными целями специальной военной операции (СВО). Об этом президент заявил во время эфира программы «Итоги года». Тогда он отметил, что мир между Россией и Украиной возможен, но он наступит только после достижения всех этих целей.

В своем выступлении Путин также подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров отказывалась признавать необходимость денацификации. Однако у российского лидера есть доказательства того, что в Украине сохраняются фашистские настроения. Он привел в пример украинского политика и националиста Степана Бандеру, которого на родине воспринимают как героя.

Кроме того, Путин отметил, что если Украина не желает договариваться о демилитаризации, Россия вынуждена применять другие меры, включая военные.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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