ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован высокопоставленный командир «Хезболлы»

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Также были поражены и другие представители движения.

Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Тема:
Война Израиля и Ирана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала ключевого представителя «Хезболлы» на юге Ливана. Также были поражены и другие высокопоставленные представители движения в районе Бейрута.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ точно поразил высокопоставленных террористов „Хезболлы“ в районе Бейрута», — говорится в сообщении.

Воеенные также пообещали предоставить подробности операции позднее.

Ранее посольство США в Ливане призвало всех американских граждан немедленно покинуть республику. Соответствующее заявление было выложено на сайте ведомства со ссылкой на Государственный департамент США. Те, кто решит проигнорировать предупреждение, должны быть готовы к тому, что застрянут в Ливане надолго. Госдеп прямо заявил, что не стоит рассчитывать на организованную эвакуацию в будущем. Готовить «план Б» придется самостоятельно.

Тема:
Война Израиля и Ирана
