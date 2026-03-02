ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован высокопоставленный командир «Хезболлы»
Также были поражены и другие представители движения.
Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani
Армия Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала ключевого представителя «Хезболлы» на юге Ливана. Также были поражены и другие высокопоставленные представители движения в районе Бейрута.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ точно поразил высокопоставленных террористов „Хезболлы“ в районе Бейрута», — говорится в сообщении.
Воеенные также пообещали предоставить подробности операции позднее.
Ранее посольство США в Ливане призвало всех американских граждан немедленно покинуть республику. Соответствующее заявление было выложено на сайте ведомства со ссылкой на Государственный департамент США. Те, кто решит проигнорировать предупреждение, должны быть готовы к тому, что застрянут в Ливане надолго. Госдеп прямо заявил, что не стоит рассчитывать на организованную эвакуацию в будущем. Готовить «план Б» придется самостоятельно.
