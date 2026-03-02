Ночевка на парковке: около 50 тысяч российский туристов находятся в ОАЭ

На курортах Объединенных Арабских Эмиратов могут находиться около 50 тысяч российских туристов. Новой информации о том, когда они смогут вернуться на родину, пока нет. Некоторые из путешественников самостоятельно на машинах добираются в соседние Оман и Саудовскую Аравию. Опасаясь очередных атак с воздуха, сотни наших соотечественников провели эту ночь в подземных парковках. С ними пообщалась корреспондент «Известий» Юлия Вотинцева.

Как только стемнело, улицы Дубая опустели, всем рекомендовано в целях безопасности оставаться в отелях. Последний раз система ПВО работала примерно час назад.

Но даже в отелях сейчас небезопасно. Большинство из них, по словам отдыхающих, не оборудованы бомбоубежищами. Поэтому некоторые предпочитают переждать прилеты на подземных паркингах. Вместо уютного номера — бетон и покрывала, вместо панорамных окон — стены парковки.

«Прозвучала сигнализация, на телефоне громко, за окном были хлопки, мы все побежали вниз, на минус первый этаж, срочная эвакуация. Вот здесь люди, кто-то уже спит… Нам выдали одеяла, спим на парковке. В общем, так», — рассказывает актриса Анастасия Крылова.

На телефоны приходят тревожные сообщения с призывами находиться в безопасности. Хотя следом сразу же сообщается, что ситуация под контролем. И почти одновременно — новая атака. Очередной иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае, взрыватель не сработал, дрон не разорвался.

Следом еще одна — иранские беспилотники атаковали военно-морскую базу Франции в Абу-Даби.

Почти все пляжи закрыты. Туристам запрещен доступ к морю в районе Пальмы Джумейра и других прибрежных зон. Туристы жалуются на отсутствие информации — что, как, почему?

«Если мы выдержим все семь дней, как положено, заранее оплачено, — то возмещения не будет. Если придется — не дай Бог — остаться еще позже, то тогда уже вопрос встанет о возмещении, но нам ничего об этом неизвестно», — говорит туристка из России Римма Хакимова.

Поэтому настроение у путешественников, среди которых много наших соотечественников, несмотря на плюс 28 и ясное небо, не слишком солнечное. Греет надежда, что расходы все-таки будут компенсированы.

В порту сейчас стоят круизные лайнеры. Но отправка в путешествие, по соображениям безопасности, откладывается на неопределенное время. Это еще и финансовый вопрос. Недельная поездка на двоих — это 200 тысяч рублей.

«Здесь без движения мы уже третьи сутки. Вчера должны были отплыть в Катар. Но из-за прилетов ракет все отменили. Ни улететь, ни уплыть мы никуда не можем. Около половины людей на борту — русские. Из привилегий — нам раздали бесплатный Wi-Fi на борту. А тех, кто покупал пакетные туры, их после окончания круиза должны расселять по отелям бесплатно. А такие, как мы, кто купил круиз и авиабилеты отдельно, — нам придется расселяться по отелям за свой счет и ждать, когда вновь возобновятся авиаперелеты, чтобы вернуться домой в Россию», — делится турист из России Денис Нечаев.

Сложности здесь сейчас возникают и с продовольствием. После недавних атак жители Дубая бросились делать запасы. Во многих супермаркетах полки с самыми ходовыми позициями стремительно пустеют, персонал работает в усиленном режиме.

«Это вообще довольно тревожно, но местное правительство вроде бы держит ситуацию под контролем. Но с проблемами мы все-таки сталкиваемся», — отмечает житель Дубая.

Воздушную тревогу здесь объявляют чуть ли не каждый час. Власти насчитали больше 700 ракет и дронов. Только за последние сутки трое погибли и 58 человек получили ранения.

«Только что еще прилетел один беспилотник. Только что по аэропорту — бабахнуло», — говорит очевидец.

Уехать крайне проблематично. Пока остается сухопутная граница с Саудовской Аравией и сухопутная граница с Оманом — это 130 километров и полтора часа на автомобиле. Некоторые наши туристы, чтобы улететь из региона, перешли границу пешком.

«Мы на границе ОАЭ и Омана. Проходим пешком. Ребята, мы прошли первый кордон, это ОАЭ, заплатили мы по 30 дирхамов с каждого. Поставили печати в паспорт. Идем по буферной зоне, сейчас будем проходить кордон омановцев. Идите быстрее! Ура! Мы это сделали!» — делятся эмоциями туристы.

С авиасообщением сейчас полный хаос. Международные авиакомпании массово отменяют рейсы, аэропорты Эмиратов пока закрыты. Российское посольство в ОАЭ рекомендует нашим туристам отказаться от дальних поездок и по возможности избегать людных мест. А за консультацией обращаться на горячую линию МИД России.

