«Никогда не стремились»: посол Ирана опроверг планы по созданию ядерного оружия
Это был приказ покойного предыдущего верховного лидера.
Фото: Vahid Salemi/ТАСС
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Посол Ирана в России Джалали: республика не собиралась создавать ядерное оружие
В военной доктрине Исламской Республики Иран нет задач по созданию ядерного оружия. Об этом «Известиям» заявил посол Ирана в России Казем Джалали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.
«Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия. Таким был и приказ нашего покойного предыдущего верховного лидера», — подчеркнул он.
В доказательство этого посол Ирана даже привел отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Рассуждая о необходимости письменных гарантий от Вашингтона о ненападении в будущем, Джалали отметил, что США и Израиль осуществили неспровоцированную атаку на ИРИ. Свои действия государства объяснили стремлением предотвратить создание ядерного вооружения, которое, как выяснилось, никогда не входило в планы государства.
«Это по сути разрушило международное право, а с другой стороны — поставило под вопрос гуманитарную позицию мирового масштаба. Нам нужно решить эти вопросы на международном уровне. И, конечно, мы не можем смириться с тем, чтобы они получали передышку, а потом еще раз заново атаковали бы нас, мы должны пресечь эту цепочку событий», — заключил Казем Джалали.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.
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