Израиль атаковал ливанский город Шахабия — есть погибшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 275 0

Представители «Хезболлы» публично выразили полную солидарность с Ираном.

Фото, видео: Reuters/Ramiz Dallah; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Три женщины погибли при израильском авиаударе по ливанскому городу Шахабия

В Ливане в результате удара израильской авиации погибли три женщины. Об этом сообщает Sabereen news в своем Telegram-канале. 

Атака была нанесена по городу Шахабия, расположенному на востоке страны. Информации о других пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Эскалация на ливанском направлении

Инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации на ливано-израильской границе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам шиитского движения «Хезболла» по всей территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

В израильском командовании заявили, что «Хезболла» действует в интересах иранского режима и несет ответственность за обстрелы израильских гражданских объектов.

По данным СМИ, под израильские удары также попали населенные пункты Шехабие и Дейр-Канун-эль-Нахр, а также южные пригороды Бейрута. ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевого представителя «Хезболлы» на юге Ливана в результате точечного удара.

Это первая масштабная эскалация на ливано-израильской границе после прекращения огня, достигнутого при посредничестве США в ноябре 2024 года. Тогда перемирие временно снизило напряжение после более чем годичного интенсивного противостояния, в ходе которого ЦАХАЛ существенно ослабил военный потенциал «Хезболлы» и ликвидировал ее многолетнего лидера Хасана Насраллу.

Кризис на Ближнем Востоке

Удары по Ливану стали частью более широкой эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся сотни ударов по стратегическим объектам страны.

В результате целенаправленной атаки на резиденцию в Тегеране был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции.

Иран в ответ начал массированные удары баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля, а также по американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Представители «Хезболлы» публично выразили полную солидарность с Ираном.

Тема:
Война в Иране
