«Число еще увеличится»: Трамп впервые признал потери США в Иране

Трамп впервые признал потери США в Иране

Ворваться в информационную повестку, наконец, попытались европейские союзники Трампа. Все выходные они отдыхали. И только на третий день они созрели на проведение некого «экстренного» совещания. Как именно они собираются повлиять на ближневосточный конфликт — пока неизвестно. Но громкие и провокационные заявления уже звучат из Берлина, Парижа и Лондона. Причем, Великобритания собирается помогать сбивать иранские ракеты и дроны, якобы, с помощью украинцев. Все объяснит корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Эвакуация новорожденных после жестокого американо-израильского удара по больнице Ганди в Тегеране. И вкупе с недавней бомбежкой школы для девочек в Минабе — уже известно о гибели 165 человек, мир едва успевает фиксировать статистику ежедневных трагедий в Иране. Все, кроме европейских лидеров, таких как Макрон, любителей надевать темные очки и изображать слепых. Лидер Франции якобы не видит мотивации Ирана широко отвечать на военную агрессию США.

«Все это вынуждает нас усилить наше оборонительное сопровождение и адаптировать нашу позицию к развитию событий последних часов — развитию, которое ничем не оправдано и которое мы не намерены оставлять без ответа», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Еврочиновники вообще выглядят жалко в этой ситуации. США настолько не уважают своих союзников из Старого света, что не поставили их в известность перед ударами по Ирану, не берут в расчет их и в процессе принятия новых решений. Униженные и оскорбленные пытаются сохранить мину при плохой игре, в свойственной манере лицемерно принимая право сильного.

«Поэтому сейчас не время поучать наших партнеров и союзников: несмотря на все сомнения, мы разделяем многие из их целей, но сами не в состоянии их реализовать», — признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Несмотря на многочисленные атаки на иранские объекты инфраструктуры и социальные учреждения, исламская республика продолжает жестко отвечать. И по Израилю, нанося удары по Тель-Авиву и Иерусалиму, и по американским базам, в частности в Бахрейне. После встречи с иранской баллистикой полыхает объект ВМС США.

И вот уже президент Трамп впервые признает потери среди своих военных. Дальше больше.

«Три наших военнослужащих уже погибли в ходе боевых действий. К сожалению, скорее всего, это число еще увеличится. Потери будут, хотя мы, конечно, пытаемся их избежать! И мы отомстим за гибель каждого из наших солдат!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Лондон, Париж и Берлин фактически захотели участвовать в войне против Ирана. Уже не только предоставив свои военные базы для нужд США, но и отправив французский авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. К тому же, пообещали подтянуть и спецов из ВСУ. Вассалов на Украине готовят к новой войне.

«Мы также привлечем экспертов с Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны», — сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

А иранских «шахедов» для продолжения войны хватит еще надолго. Тегеран показывает кадры с многокилометровыми тоннелями, забитыми дронами.

Как, впрочем, хватает сил и у США, которые тоже демонстрируют свою боеспособность, в том числе медийно. От кадров запуска ракет до роликов с бомбером-невидимкой, способным в том числе нести ядерное оружие.

Во что выльется очередное мировое противостояние, не знает никто. Но пока, по заявлениям Трампа, при необходимости США смогут продолжать свое наступление на Иран еще в течение четырех-пяти недель.

