«Число еще увеличится»: Трамп впервые признал потери США в Иране

Эфирная новость 289 0

Европа пытается «помочь» союзникам в войне против Ирана и обещает привлечь «экспертов» из ВСУ.

Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Трамп впервые признал потери США в Иране

Ворваться в информационную повестку, наконец, попытались европейские союзники Трампа. Все выходные они отдыхали. И только на третий день они созрели на проведение некого «экстренного» совещания. Как именно они собираются повлиять на ближневосточный конфликт — пока неизвестно. Но громкие и провокационные заявления уже звучат из Берлина, Парижа и Лондона. Причем, Великобритания собирается помогать сбивать иранские ракеты и дроны, якобы, с помощью украинцев. Все объяснит корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Эвакуация новорожденных после жестокого американо-израильского удара по больнице Ганди в Тегеране. И вкупе с недавней бомбежкой школы для девочек в Минабе — уже известно о гибели 165 человек, мир едва успевает фиксировать статистику ежедневных трагедий в Иране. Все, кроме европейских лидеров, таких как Макрон, любителей надевать темные очки и изображать слепых. Лидер Франции якобы не видит мотивации Ирана широко отвечать на военную агрессию США.

«Все это вынуждает нас усилить наше оборонительное сопровождение и адаптировать нашу позицию к развитию событий последних часов — развитию, которое ничем не оправдано и которое мы не намерены оставлять без ответа», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Еврочиновники вообще выглядят жалко в этой ситуации. США настолько не уважают своих союзников из Старого света, что не поставили их в известность перед ударами по Ирану, не берут в расчет их и в процессе принятия новых решений. Униженные и оскорбленные пытаются сохранить мину при плохой игре, в свойственной манере лицемерно принимая право сильного.

«Поэтому сейчас не время поучать наших партнеров и союзников: несмотря на все сомнения, мы разделяем многие из их целей, но сами не в состоянии их реализовать», — признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Несмотря на многочисленные атаки на иранские объекты инфраструктуры и социальные учреждения, исламская республика продолжает жестко отвечать. И по Израилю, нанося удары по Тель-Авиву и Иерусалиму, и по американским базам, в частности в Бахрейне. После встречи с иранской баллистикой полыхает объект ВМС США.

И вот уже президент Трамп впервые признает потери среди своих военных. Дальше больше.

«Три наших военнослужащих уже погибли в ходе боевых действий. К сожалению, скорее всего, это число еще увеличится. Потери будут, хотя мы, конечно, пытаемся их избежать! И мы отомстим за гибель каждого из наших солдат!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Лондон, Париж и Берлин фактически захотели участвовать в войне против Ирана. Уже не только предоставив свои военные базы для нужд США, но и отправив французский авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. К тому же, пообещали подтянуть и спецов из ВСУ. Вассалов на Украине готовят к новой войне.

«Мы также привлечем экспертов с Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны», — сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

А иранских «шахедов» для продолжения войны хватит еще надолго. Тегеран показывает кадры с многокилометровыми тоннелями, забитыми дронами.

Как, впрочем, хватает сил и у США, которые тоже демонстрируют свою боеспособность, в том числе медийно. От кадров запуска ракет до роликов с бомбером-невидимкой, способным в том числе нести ядерное оружие.

Во что выльется очередное мировое противостояние, не знает никто. Но пока, по заявлениям Трампа, при необходимости США смогут продолжать свое наступление на Иран еще в течение четырех-пяти недель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
2 мар
Ночевка на парковке: около 50 тысяч российский туристов находятся в ОАЭ
2 мар
Не могут оплатить: сколько денег потеряли турфирмы из-за конфликта на Ближнем Востоке
2 мар
ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный удар из Ирана
2 мар
Будут ли переговоры? В Иране дали ответ о состоянии отношений с США
2 мар
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
2 мар
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
2 мар
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
2 мар
Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в РФ
2 мар
Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

12:28
Тайные рейсы и недвижимость: Эпштейн оплачивал жилье женщинам в Британии
12:23
Атака дронов на саудовский НПЗ: работа предприятия Saudi Aramco приостановлена
12:22
Российские войска освободили три населенных пункта за сутки
12:11
Крупное событие и примирение: что предрекли королевской семье в 2026 году
12:10
«Всем добра, любви и счастья»: опубликовано последнее видео Умара Джабраилова
12:05
Зарплаты ушли в отрыв: названы самые высокооплачиваемые руководящие должности

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео