«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США

Экономист Люн: Иран не ударил по авианосцу США намеренно

Иран во время ударов по американским объектам на Ближнем Востоке намеренно не стал поражать авианосец США, чтобы не спровоцировать глобальный конфликт. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил экономист Эндрю Люн, комментируя ситуацию в Персидском заливе.

Почему Тегеран не тронул авианосец

По словам эксперта, авианосная группа представляет собой слишком большую и уязвимую цель. При наличии спутниковой навигации поразить ее не составляет труда. При этом Иран сознательно пошел на ограниченные действия.

«Это крайне дорогой военный объект. Они намеренно не попали в цель — авианосная группа слишком большая и уязвимая цель, при наличии спутниковой навигации ее легко поразить», — пояснил Люн.

Риски дальнейшей эскалации

Экономист подчеркнул, что Тегеран не стремится к мировой войне. Однако в краткосрочной перспективе ситуация остается непредсказуемой.

По его мнению, на новую эскалацию может пойти Израиль, и за этим последует неминуемая реакция исламской республики.

Влияние на рынки

Неопределенность в геополитике уже отражается на мировых рынках. По прогнозам Люна, цена золота может вырасти как минимум на 5% в ближайшие две недели. Еще более существенный рост ожидается на нефтяном рынке — возможно, на 10%.

«Но в долгосрочной перспективе ставки слишком высоки, чтобы конфликт перерос в мировую войну. Вероятность такого сценария остается относительно низкой», — резюмировал эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.