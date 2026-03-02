«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 763 0

По мнению эксперта, Тегеран не стремится к мировой войне.

Фото, видео: Reuters/U.S. Navy; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Экономист Люн: Иран не ударил по авианосцу США намеренно

Иран во время ударов по американским объектам на Ближнем Востоке намеренно не стал поражать авианосец США, чтобы не спровоцировать глобальный конфликт. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил экономист Эндрю Люн, комментируя ситуацию в Персидском заливе.

Почему Тегеран не тронул авианосец

По словам эксперта, авианосная группа представляет собой слишком большую и уязвимую цель. При наличии спутниковой навигации поразить ее не составляет труда. При этом Иран сознательно пошел на ограниченные действия.

«Это крайне дорогой военный объект. Они намеренно не попали в цель — авианосная группа слишком большая и уязвимая цель, при наличии спутниковой навигации ее легко поразить», — пояснил Люн.

Риски дальнейшей эскалации

Экономист подчеркнул, что Тегеран не стремится к мировой войне. Однако в краткосрочной перспективе ситуация остается непредсказуемой.

По его мнению, на новую эскалацию может пойти Израиль, и за этим последует неминуемая реакция исламской республики.

Влияние на рынки

Неопределенность в геополитике уже отражается на мировых рынках. По прогнозам Люна, цена золота может вырасти как минимум на 5% в ближайшие две недели. Еще более существенный рост ожидается на нефтяном рынке — возможно, на 10%.

«Но в долгосрочной перспективе ставки слишком высоки, чтобы конфликт перерос в мировую войну. Вероятность такого сценария остается относительно низкой», — резюмировал эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
2 мар
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
2 мар
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
2 мар
«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
2 мар
«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
2 мар
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
2 мар
Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
2 мар
США не располагали данными о подготовке Ирана к превентивному нападению
2 мар
Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана
2 мар
Атака дронов на саудовский НПЗ: работа предприятия Saudi Aramco приостановлена
2 мар
Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

14:01
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
14:00
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
13:34
«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
13:28
Вскрыли двери, но было поздно: кадры из элитного ЖК, где покончил с собой Умар Джабраилов
13:25
«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
13:24
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео