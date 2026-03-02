Reuters: США не располагали данными о подготовке Ирана к превентивному нападению

У США отсутствовали сведения о намерениях Ирана нанести превентивный удар по американским позициям в ближневосточном регионе до начала активных боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Соответствующие заявления прозвучали в ходе закрытого брифинга в Конгрессе, организованного представителями Пентагона. Встреча, продолжавшаяся около полутора часов, была проведена для членов Палаты представителей и Сената в прошедшее воскресенье. Специалисты американского оборонного ведомства подтвердили в ходе доклада, что иранский ракетный потенциал и лояльные Тегерану военизированные формирования объективно являются серьезной угрозой для безопасности США.

Однако, несмотря на общую напряженность, конкретных фактов, указывающих на подготовку Ирана к первому шагу в эскалации конфликта, у разведки Вашингтона на тот момент не зафиксировано. Это ставит под сомнение озвученные ранее тезисы о неминуемой иранской агрессии, ставшей формальным поводом для ответных мер.

Президент США Дональд Трамп публично утверждал, что отчетливо видел исходящую от иранских властей опасность. Американский лидер также сообщал о якобы имевших место двух попытках его ликвидации со стороны спецслужб исламской республики, однако фактических подтверждений данным обвинениям представлено не было.

