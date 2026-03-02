США не располагали данными о подготовке Ирана к превентивному нападению

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Таким образом, озвученные ранее тезисы об «неминуемой иранской агрессии» ставятся под сомнение.

США не знали о подготовке Ирана к нападению

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Reuters: США не располагали данными о подготовке Ирана к превентивному нападению

У США отсутствовали сведения о намерениях Ирана нанести превентивный удар по американским позициям в ближневосточном регионе до начала активных боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Соответствующие заявления прозвучали в ходе закрытого брифинга в Конгрессе, организованного представителями Пентагона. Встреча, продолжавшаяся около полутора часов, была проведена для членов Палаты представителей и Сената в прошедшее воскресенье. Специалисты американского оборонного ведомства подтвердили в ходе доклада, что иранский ракетный потенциал и лояльные Тегерану военизированные формирования объективно являются серьезной угрозой для безопасности США.

Однако, несмотря на общую напряженность, конкретных фактов, указывающих на подготовку Ирана к первому шагу в эскалации конфликта, у разведки Вашингтона на тот момент не зафиксировано. Это ставит под сомнение озвученные ранее тезисы о неминуемой иранской агрессии, ставшей формальным поводом для ответных мер.

Президент США Дональд Трамп публично утверждал, что отчетливо видел исходящую от иранских властей опасность. Американский лидер также сообщал о якобы имевших место двух попытках его ликвидации со стороны спецслужб исламской республики, однако фактических подтверждений данным обвинениям представлено не было.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
2 мар
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
2 мар
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
2 мар
«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
2 мар
«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
2 мар
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
2 мар
Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
2 мар
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
2 мар
Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана
2 мар
Атака дронов на саудовский НПЗ: работа предприятия Saudi Aramco приостановлена
2 мар
Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

14:01
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
14:00
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
13:34
«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
13:28
Вскрыли двери, но было поздно: кадры из элитного ЖК, где покончил с собой Умар Джабраилов
13:25
«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
13:24
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео