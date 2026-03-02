Стало известно о первых потерях американской авиации. Власти Кувейта подтвердили, что только в этой стране потерпели крушение несколько истребителей США. В самом Иране подсчитывают жертв среди мирных жителей. По последним данным, их более 500.

Тем временем провокационные заявления звучат из Европы. В Париже объявили о готовности защищать страны Персидского залива, а британский премьер Стармер внезапно попросил помощи у Киева, чтобы совместно бороться с иранскими дронами. Последние данные у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Иран не Венесуэла, и сразу показал агрессорам, что роль мальчиков для битья не для них. И вот уже над Кувейтом падают сбитые американские истребители. Пилоты выживают, но первым потерям среди военных США открыт счет. В этом признается миру Дональд Трамп.

«Три наших военнослужащих уже погибли в ходе боевых действий. К сожалению, скорее всего, это число еще увеличится. Потери будут, хотя мы, конечно, пытаемся их избежать! И мы отомстим за гибель каждого из наших солдат!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Ответ выходит асимметричным. Американо-израильский удар приходится по тегеранской больнице с новорожденными. А днем ранее под бомбежку угодила школа для девочек в Минабе, где уже известно о гибели 165 человек. Трагедии в Иране очевидны всем, но только не европейским лидерам, типа Макрона, любителя надевать темные очки и изображать слепого. Президент Франции считает ответы иранцев на агрессию неоправданными.

«Все это вынуждает нас усилить наше оборонительное сопровождение и адаптировать нашу позицию к развитию событий последних часов — развитию, которое ничем не оправдано и которое мы не намерены оставлять без ответа», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но снова отвечает Иран, атаковав посольство США в Кувейте и американскую военно-морскую базу в Бахрейне. Туда прилетела иранская баллистика. Сильнейший удар исламской республики пришелся и по инфраструктуре Саудовской Аравии, ключевого союзника США в регионе. Тегеран атаковал там один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира.

Союзники США, лидеры Старого света, чьим мнением по атаке на Иран Штаты, мягко говоря, пренебрегли, кротко повозмущавшись, все-таки присоединились к агрессии. Послали в Средиземное море свой авианосец и пообещали подтянуть спецов из ВСУ, которым и без ближневосточного конфликта хватает проблем на украинских фронтах. Задача вассалов — сбивать иранские дроны, запасов которых для продолжения войны хватит надолго. Тегеран показывает кадры с многокилометровыми тоннелями, забитыми «шахедами». США тоже бряцают оружием в медийном поле, демонстрируя кадры запуска ракет и ролики с бомбером-невидимкой, способным нести ядерное оружие.

Йеменские хуситы обещали поддержать иранских братьев, но дальше слов дело не пошло, и несостоявшийся лауреат Нобелевской премии мира Трамп уже спит и видит себя победителем в этом конфликте. Даже мысленно выдает «грамоты на княжение» будущему руководству Ирана.

«У меня есть три очень хороших варианта. Я не собираюсь их раскрывать сейчас. Давайте сначала сделаем работу», — цитируют Трампа The New York Times.

Впрочем, иранцы уверены, что привычно сменить режим у американцев не получится, и готовятся к долгой и жесткой войне. Во что выльется очередное мировое противостояние, не знает никто. Но по прогнозам Трампа, чтобы добиться своей цели, США потребуется не больше месяца.

