На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану

Удары по Ирану обсуждают на срочном совещании Международного агентства по атомной энергии. Спецсессия, которая началась по запросу нашей страны, прошла в закрытом формате.

По мнению российских представителей, атаки Израиля и США несут прямую угрозу иранским ядерным объектам. Обеспокоенность в связи с происходящим выразил и глава агентства Рафаэль Гросси. По его мнению, нельзя исключать, что эскалация конфликта может привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

