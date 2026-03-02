На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
Специальная сессия в закрытом формате началась по запросу России.
Фото, видео: Reuters/Lisa Leutner; 5-tv.ru
Есть новость? Присылайте »
Удары по Ирану обсуждают на срочном совещании Международного агентства по атомной энергии. Спецсессия, которая началась по запросу нашей страны, прошла в закрытом формате.
По мнению российских представителей, атаки Израиля и США несут прямую угрозу иранским ядерным объектам. Обеспокоенность в связи с происходящим выразил и глава агентства Рафаэль Гросси. По его мнению, нельзя исключать, что эскалация конфликта может привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями.
Эскалация на Ближнем Востоке
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
