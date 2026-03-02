На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану

Эфирная новость 13 0

Специальная сессия в закрытом формате началась по запросу России.

Фото, видео: Reuters/Lisa Leutner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Удары по Ирану обсуждают на срочном совещании Международного агентства по атомной энергии. Спецсессия, которая началась по запросу нашей страны, прошла в закрытом формате.

По мнению российских представителей, атаки Израиля и США несут прямую угрозу иранским ядерным объектам. Обеспокоенность в связи с происходящим выразил и глава агентства Рафаэль Гросси. По его мнению, нельзя исключать, что эскалация конфликта может привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
2 мар
Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС
2 мар
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
2 мар
«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
2 мар
«После понадобится терапия»: Анна Заворотнюк о жизни в Дубае при обстрелах
2 мар
Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
2 мар
Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы
2 мар
«Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран
2 мар
Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана
2 мар
МИД призвал остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

20:12
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
20:07
«День Х наступил внезапно»: возлюбленный Лерчек рассказал о внезапных родах блогера
20:01
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
19:55
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока
19:44
«Яркий человек, любящий женщин»: Волочкова — о покончившем с собой Джабраилове
19:35
«Звук взрыва заглушил музыку»: что происходит с российскими туристами в Дубае

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео