Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет

Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru
Из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
В международном аэропорту Абу-Даби объявили о старте регистрации пассажиров на первый авиарейс в российскую столицу с момента обострения регионального конфликта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Ситуация в ОАЭ начала стабилизироваться после того, как на сервисах отслеживания полетов, включая Flightradar24, вновь стали отображаться гражданские борта в воздушном пространстве над эмиратом.
Из-за напряженной военно-политической ситуации на Ближнем Востоке многие российские туристы столкнулись с отменой рейсов и не могли покинуть зону конфликта. Открытие регистрации на рейс в Москву стало важным этапом в восстановлении транспортного коридора между Россией и ОАЭ.
Эксперты отрасли внимательно следят за графиком вылетов, так как в аэропорту уже началась подготовительная работа и по другим международным направлениям, ранее поставленным на паузу из-за мер безопасности в небе над регионом.
Прошедшая ночь в Дубае оказалась заметно спокойнее предыдущих, когда горожане и туристы регулярно слышали взрывы и работу систем противовоздушной обороны. Об изменениях в обстановке 5-tv.ru рассказал российский путешественник Юрий Дегтярев.
«Этой ночью было заметно тише — мы даже поспали этой ночью», — поделился он.
По словам собеседника, звуков военной активности стало меньше, однако чувство тревоги полностью не исчезло — напряжение в городе сохраняется.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
