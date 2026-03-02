Была атакована одна из центральных площадей Тегерана

Был нанесен удар по одной из центральных площадей Тегерана. Место атаки находится вблизи посольства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Что известно об инциденте

По предварительным данным, взрыв произошел в районе, где расположены несколько дипломатических представительств, включая российское.

Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. На месте работают экстренные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от МИД РФ пока не поступало.

Конфликт Ирана и Израиля

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В результате атак по Исламской республике погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и других высокопоставленных лиц.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. В том числе атаки пришлись по Катару, Бахрейну, Кувейту и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов и преодолевать системы ПРО.

Удары также фиксировались по другим целям в Иране.

Ранее сообщалось о гибели трех американских военнослужащих в ходе операции, а также о многочисленных жертвах среди гражданского населения в регионе.

