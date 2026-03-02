Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
Это произошло на фоне повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу.
Фото: www.globallookpress.com/George Christophorou
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Международный аэропорт Пафоса на Кипре был полностью эвакуирован днем 2 марта. Как сообщает портал In-Cyprus, причиной стало обнаружение неопознанного беспилотного летательного аппарата в запретной зоне воздушной гавани.
По предварительным данным, службы безопасности отдали распоряжение о немедленной эвакуации всех пассажиров и персонала из терминала. Это произошло около 12:45 по местному времени.
Сейчас силовые структуры Кипра находятся в режиме повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу Акротири. Она расположена всего в 60 километрах от Пафоса.
По данным британского Минобороны, обошлось без жертв, но инфраструктуре нанесен ущерб.\
Режим ЧП и отмена рейсов
Ситуация в регионе привела к массовым сбоям в авиасообщении. Только за понедельник в аэропортах Ларнаки и Пафоса было отменено 60 рейсов.
Власти Кипра призвали пассажиров перед вылетом связываться со своими авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов. Школы, расположенные вблизи британских баз, закрыты в целях безопасности.
Президент Кипра Никос Христодулидис созвал экстренное заседание Национального совета. Он заверил граждан, что страна не вовлечена в военные действия и ее приоритетом остается безопасность населения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Меры безопасности из-за угрозы теракта усилили вокруг Капитолия
- 2 мар
- Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
- 2 мар
- Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
- 2 мар
- Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
- 2 мар
- Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
- 2 мар
- Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
- 2 мар
- «Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
- 2 мар
- Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана
- 2 мар
- Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
Читайте также
43%
Нашли ошибку?