Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 348 0

Это произошло на фоне повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу.

Фото: www.globallookpress.com/George Christophorou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Международный аэропорт Пафоса на Кипре был полностью эвакуирован днем 2 марта. Как сообщает портал In-Cyprus, причиной стало обнаружение неопознанного беспилотного летательного аппарата в запретной зоне воздушной гавани.

По предварительным данным, службы безопасности отдали распоряжение о немедленной эвакуации всех пассажиров и персонала из терминала. Это произошло около 12:45 по местному времени.

Сейчас силовые структуры Кипра находятся в режиме повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу Акротири. Она расположена всего в 60 километрах от Пафоса.

По данным британского Минобороны, обошлось без жертв, но инфраструктуре нанесен ущерб.\

Режим ЧП и отмена рейсов

Ситуация в регионе привела к массовым сбоям в авиасообщении. Только за понедельник в аэропортах Ларнаки и Пафоса было отменено 60 рейсов.

Власти Кипра призвали пассажиров перед вылетом связываться со своими авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов. Школы, расположенные вблизи британских баз, закрыты в целях безопасности.

Президент Кипра Никос Христодулидис созвал экстренное заседание Национального совета. Он заверил граждан, что страна не вовлечена в военные действия и ее приоритетом остается безопасность населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
2 мар
Меры безопасности из-за угрозы теракта усилили вокруг Капитолия
2 мар
Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
2 мар
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
2 мар
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
2 мар
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
2 мар
Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
2 мар
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
2 мар
Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана
2 мар
Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

15:34
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
15:33
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
15:18
Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами
15:13
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:13
СК возбудил уголовное дело после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке в ЖК
15:01
Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео