Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока

Аферисты активизировались на фоне обострения конфликта в регионе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Аферисты начали предлагать россиянам несуществующие рейсы с Ближнего Востока
Мошенники начали предлагать россиянам несуществующие вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что после начала конфликта в регионе зафиксировали всплеск активности аферистов, которые стали предлагать гражданам свои «услуги». По ее словам, атакам подвергаются и россияне, ожидающие вылета из третьих стран стыковочными рейсами местных авиакомпаний.
«Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах», — заявила она.
В «Мошеловке» призвали граждан сохранять спокойствие и бдительность и следить за необходимой информацией только через официальные источники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в международном аэропорту Абу-Даби стартовала регистрация пассажиров на первый рейс в Москву с момента эскалации конфликта.
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
