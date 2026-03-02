Передумали лететь? Ждут ли туристов крупные штрафы за отмену туров в ОАЭ

РСТ опроверг заявления о крупных штрафах за отказы от туров в ОАЭ

Сведения о том, что россиян якобы массово штрафуют за отказ от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, не находят подтверждения. Об этом в комментарии ТАСС заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Сообщения о якобы массовых и крупных штрафах для туристов, планировавших вылет на отдых в арабские страны, не соответствуют действительности. Клиентам предлагаются переносы дат поездок, а также альтернативные направления, в том числе Турция, Египет и страны Азии», — сказал он.

В РСТ подчеркнули, что компании стремятся предложить путешественникам гибкие решения на фоне изменившейся обстановки, включая перенос туров или подбор других маршрутов вместо применения штрафных мер.

Эскалация на Ближнем Востоке

Противостояние между Ираном, США и Израилем фактически превратилось в масштабный военный конфликт с обменом ударами.

Резкое обострение произошло после того, как США и Израиль объявили о начале операции против Ирана. По информации, распространенной в Тегеране, в результате атак были убиты представители высшего руководства страны, среди них верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Иранская сторона вскоре заявила о старте ответной кампании «Правдивое обещание-4». В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, иранские военные сообщили о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По их утверждениям, такие системы способны развивать скорость до 15 Махов — свыше 18 500 километров в час — и рассчитаны на преодоление современных комплексов противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что ответ Тегерана не ограничится разовой акцией. По его словам, удары станут «более болезненными» и будут продолжаться до тех пор, пока США и Израиль не прекратят военную кампанию против исламской республики.

