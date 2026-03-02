СМИ сообщили о гибели супруги аятоллы Хаменеи
Ранее погибли другие члены семьи аятоллы — дочь, зять, внук и невестка.
Фото: Reuters/Ramil Sitdikov
Reuters: погибла жена верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Умерла жена верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Ходжасте Багерзаде. Об этом сообщило агентство Reuters.
Четверо родственников аятоллы Хаменеи погибли в результате авиаударов США и Израиля. Об этом сообщало иранское агентство Fars.
«Подтверждены данные о гибели дочери, зятя и внука лидера революции. Информированный источник в доме верховного лидера революции подтвердил сведения о мученической смерти дочери, зятя и внука Хаменеи», — сказано в сообщении.
Агентство уточнило, что во время утренней атаки на Иран в субботу погибла также одна из невесток аятоллы.
Гибель Али Хаменеи
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи погиб в ходе военной операции, проведенной США и Израилем. Об этом сообщило государственное телевидение республики.
«Имам Хаменеи, лидер и вождь мусульман всего мира, был убит мученической смертью», — передали в эфире.
Как уточняется, вместе с ним были уничтожены и другие представители иранского руководства. По информации Axios, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уведомил о гибели Хаменеи ряд высокопоставленных лиц в Вашингтоне.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что существуют «множество признаков», указывающих на возможную смерть иранского лидера. Он отмечал, что в результате удара была разрушена резиденция Хаменеи в Тегеране. При этом ливанский телеканал «Аль-Маядин» до этого со ссылкой на источник в иранской столице сообщал противоположные сведения — утверждалось, что верховный руководитель жив и находится в оперативной комнате, откуда координирует военные действия.
Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году ему был присвоен статус великого аятоллы. В своих выступлениях иранский политик неоднократно резко критиковал Соединенные Штаты, называя их «символом тирании против всего человечества».
