Рютте переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану «людям поумнее»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 49 0

Войну на Ближнем Востоке он счел выгодной для Украины.

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Генсек НАТО переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану интеллектуалам

Европейские лидеры поддерживают военную операцию США и Израиля против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью BBC, переложив оценку законности ударов по республике на интеллектуалов.

«Вопросы о легальности я оставляю людям, которые гораздо умнее меня. Но могу сказать, что я вчера поговорил со многими европейскими лидерами, и они все очень рады этой операции, потому что мы знаем, что Иран сегодня представляет угрозу», — сказал политик.

При этом Рютте заявил, что удары по Ирану станут «позитивным» сигналом для Украины. Ведь, по его словам, война на Ближнем Востоке ослабит союзника России.

«Он (Иран — Прим.ред.) представляет угрозу для Украины, так как является одним из ключевых пособников военных действий России. Поэтому я вижу по всей Европе широкую поддержку действий США», — отметил генсек НАТО.

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля 2026 года. США и Израиль атаковали иранские города, назвав это необходимой мерой для обеспечения безопасности своих граждан. Иран ответил ударами по американским военным базам и городам Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России призвало остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей. Российские политики уверены, что целью США и Израиля являются не только смена режима в Иране, но и разрушение отношений Тегерана с арабскими соседями.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
«Сегодня стало потише»: как выживают застрявшие в Дубае россияне
2 мар
Вилла Пугачевой за миллионы евро на Кипре оказалась под угрозой из-за обстрелов
2 мар
В капкане ближневосточной войны: российские туристы не могут вернуться домой из целого ряда стран
2 мар
В Госдуме призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы
2 мар
Иран оставил американские военные базы без эффективной защиты
2 мар
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
2 мар
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
2 мар
Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС
2 мар
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
2 мар
«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

21:45
«Сегодня стало потише»: как выживают застрявшие в Дубае россияне
21:36
Вилла Пугачевой за миллионы евро на Кипре оказалась под угрозой из-за обстрелов
21:29
Рютте переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану «людям поумнее»
21:18
В капкане ближневосточной войны: российские туристы не могут вернуться домой из целого ряда стран
21:09
В Госдуме призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы
21:00
«Я даже улыбаться не могу»: Губин рассказал о проблемах со здоровьем

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео