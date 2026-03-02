Рютте переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану «людям поумнее»

Генсек НАТО переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану интеллектуалам

Европейские лидеры поддерживают военную операцию США и Израиля против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью BBC, переложив оценку законности ударов по республике на интеллектуалов.

«Вопросы о легальности я оставляю людям, которые гораздо умнее меня. Но могу сказать, что я вчера поговорил со многими европейскими лидерами, и они все очень рады этой операции, потому что мы знаем, что Иран сегодня представляет угрозу», — сказал политик.

При этом Рютте заявил, что удары по Ирану станут «позитивным» сигналом для Украины. Ведь, по его словам, война на Ближнем Востоке ослабит союзника России.

«Он (Иран — Прим.ред.) представляет угрозу для Украины, так как является одним из ключевых пособников военных действий России. Поэтому я вижу по всей Европе широкую поддержку действий США», — отметил генсек НАТО.

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля 2026 года. США и Израиль атаковали иранские города, назвав это необходимой мерой для обеспечения безопасности своих граждан. Иран ответил ударами по американским военным базам и городам Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России призвало остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей. Российские политики уверены, что целью США и Израиля являются не только смена режима в Иране, но и разрушение отношений Тегерана с арабскими соседями.

