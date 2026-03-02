Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке: градус противостояния сохраняется

Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке остается очень напряженной. Удары наносят друг по другу не только Иран и Израиль. Под огнем оказались целый ряд других стран, включая ОАЭ, Ливан и даже Кипр.

На британской базе Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. На объекте сработали сирены, в воздух подняли самолеты. Как рассказали местные жители, поздно вечером город Лимасол содрогнулся от звука взрыва, при этом никаких официальных оповещений или сигналов тревоги не поступало.

Израиль же обстрелял Ливан. Под удар попали пригороды Бейрута. Жители разных регионов страны, в общей сложности около 28,5 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома в понедельник из-за израильских ударов. Жертвами атак стали 52 человека.

Но и сам Израиль получил разрушения. Иранская ракета поразила южный город Беэр-Шева. Десять человек получили ранения. Больницы израильских городов из-за атак Ирана передислоцировались в помещения на подземных парковках.

По Тегерану также нанесли ракетный удар. Здание скорой помощи иранской столицы получило серьезные повреждения, но врачи продолжили принимать пациентов. При этом несколько медиков получили ранения.

Удару подверглись и жилые районы у площади Фердуси в Тегеране. Корреспондент местного телеканала SNNTV вышел в эфир с окровавленной в результате атаки головой.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 1 4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы ПРО.

В Минабе (Иран) под бомбежку попала школа для девочек в Минабе, уже известно о гибели 165 человек. Также над Кувейтом упали сбитые американские истребители.

Иран атаковал посольство США в Кувейте и американскую военно-морскую базу в Бахрейне. Туда прилетела иранская баллистика. Сильнейший удар исламской республики пришелся и по инфраструктуре Саудовской Аравии, ключевого союзника США в регионе. Тегеран атаковал там один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира.

