«Меня сложно успокоить»: звезда «Глухаря» Тарасова о двух днях в Абу-Даби

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 38 0

Актрису удивила профессиональная организация эвакуации в условиях повышенной угрозы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Актриса Виктория Тарасова отменила спектакль из-за ситуации в Абу-Даби

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», отменила спектакль из-за ситуации в Абу-Даби. В интервью 5-tv.ru она поделилась переживаниями, связанными с экстренной ситуацией, и отметила высокий уровень организации эвакуации.

Тарасова рассказала, что ей пришлось отменить спектакль после того, как несколько дней она находилась в ожидании эвакуации. По ее словам, вначале она пыталась справиться с тревогой, но после прочтения новостей почувствовала дополнительный стресс.

«Я на самом деле два дня держалась, а сегодня утром встала и сдулась, потому что я почитала новости и очень расстроилась, потому что мне сегодня пришлось отменить спектакль», — сообщила актриса.

Тарасова отметила, что несмотря на личные переживания, эвакуация прошла на высоком уровне. Ее поразила четкость и слаженность всех этапов, от получения ваучеров до посадки в автобус, что в условиях кризиса стало для нее неожиданностью. Актриса добавила, что в подобных ситуациях она обычно сталкивается с более хаотичной организацией.

«Я много раз бывала на войне, <…> и я уже, можно сказать, привычная, конечно, к этим бомбежкам, но здесь так было все четко», — добавила актриса.

Также Тарасова высоко оценила усилия местных властей, которые обеспечивали эвакуированных всем необходимым. Актриса подчеркнула, что в условиях стресса ей был предоставлен не только комфорт, но и полное обеспечение: от бесплатного проживания и питания до компенсации расходов.

«Все было бесплатно для нас. <…> Нас и кормили. Меня поселили в детский отель», — отметила она.

Кроме того, актриса отметила, что для семей с детьми эвакуация была особенно сложной. В отеле, где они находились, были организованы занятия для детей, включая детский бассейн и аниматоров. Тем не менее, сирены и звуки взрывов оставались постоянным напоминанием о напряженной ситуации.

Тарасова рассказала, как в моменты тревоги пассажиры поддерживали друг друга.

«Меня сложно успокоить, я сама всех успокаивала. Ну, конечно, да, мы сегодня всех расцеловали. <…> Давно не слышала аплодисментов в самолете, когда мы сели», — отметила актриса.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что тысячи туристов по-прежнему находятся в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. В одном из залов дубайского отеля был организован временный пункт размещения, где для задержанных туристов установили десятки раскладушек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
