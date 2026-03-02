«Сравнять с землей»: Белый дом назвал цели ударов по Ирану

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Причиной жестких мер стал отказ республики от сделки по ядерной программе.

Зачем США напали на Иран

Фото: Reuters/Abdul Kader Al Bay

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Белый дом: США планируют ликвидировать военную мощь Ирана

США намерены полностью ликвидировать иранские ракеты и фактически «сравнять с землей» промышленность республики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети X.

«Уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей промышленность», — написала Левитт в личном блоге.

Еще одной из целей военной операции стало полное уничтожение военно-морского флота Исламской Республики и прекращение производства любых самодельных взрывных устройств.

Кроме того, США захотели гарантии, что Иран никогда не сможет получить доступ к ядерному оружию. По словам Левитт, поводом для таких жестких мер стал отказ республики от сделки по своей ядерной программе.

Масштабное военное противостояние на Ближнем Востоке началось 28 февраля. В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Правдивое обещание» и нанес удары по американским военным базам и израильским городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что большинство европейских лидеров поддерживают действия США и Израиля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Иран воспринимается в Европе как серьезная угроза, поэтому военная операция получила широкое одобрение.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война в Иране
