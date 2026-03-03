Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос

Хегсет заявил, что нынешний конфликт с Ираном начали не США

На этом фоне абсурдности ситуации придают заявления участников конфликта на Ближнем Востоке. Например, министр обороны США Пит Хегсет сегодня заявил, что не его страна начала эту войну, а госсекретарь Марко Рубио и вовсе пытается убедить весь мир в случайности убийства верховного лидера Ирана.

Поражает и другое. Молчание по поводу сотен погибших от американских и израильских бомбардировок в самой исламской республике. Вот эта фотография сегодня облетела весь мир. Наш обозреватель Николай Иванов сейчас объяснит, что на ней изображено, хотя, наверное, вы уже и сами догадались.

Новую волну атак на Иран в Белом доме предворили молитвой. Только после этого Трамп подошел к микрофону. И сразу объяснил — почему напал на Иран в разгар переговоров.

«Мы думали, что договорились, но потом они отказались, потом вернулись, и мы опять подумали, что договорились, а они опять отказались. Тогда я сказал: «С такими людьми нельзя иметь дело. Нужно все делать правильно», — говорил президент США Дональд Трамп.

Но первым в Вашингтоне сегодня проснулся министр войны Хегсет. И генералов собрал на брифинг в восемь утра. Убеждал, что с Тегераном не договориться.

А теперь в принципе непонятно, с кем вести переговоры. Сразу после убийства аятоллы Хаменеи ракета поразила дом нового — временного — Верховного лидера — Арафи. Штаты и Израиль явно рассчитывали на блицкриг. Убили сразу 48 политических, религиозных и военных лидеров. Республиканец Майк Тернер — активно трет нос, когда отвечает на неудобный вопрос репортеров. С точки зрения НЛП — признак вранья.

«Вчера, когда у меня была возможность пообщаться с министром Рубио, я задал этот вопрос. Он дал очень четкий ответ: «Мы не нацеливались на Хаменеи и не пытались ударить по руководству Ирана», — говорил член палаты представителей конгресса США Майк Тернер.

Американцы уже сами запутались: кто первым начал. Ведущая NBC на голубом глазу спрашивает у министра иностранных дел Ирана:

— Зачем вы атакуете американские базы?

— Потому что они нас атакуют! Американские военные нападают на нас. Почему вы игнорируете этот факт? Это на нас напали, и у нас есть право на самозащиту, а как защищаться, не атакуя базы США?

Более того: Запад цинично продемонстрировал всему миру: не все жизни имеют одинаковую ценность. Даже если речь идет о детях. В иранском Минабе уже более 170 погибших после удара по школе для девочек. Крики матерей, потерявших детей, слышны даже поверх шума работающих экскаваторов. Окровавленные парты в классах, которые уцелели. Тела под завалами. А вот так выглядят могилы, вырытые в каменистом грунте для девочек и учителей.

На прямой вопрос представитель МИД Израиля отвечать не посчитал нужным.

— А как насчет сотни погибших школьниц в Иране?

— Это должно быть прекращено, и это то, что мы пытаемся сделать. Пожалуйста, следующий вопрос.

Вот этой девочке было всего 14 месяцев. Ее звали Захра. Она была внучкой аятоллы Хаменеи. Тоже погибла от удара.

Понятно: произойди такое в любой стране, которая числится в союзниках у Штатов, реакция была бы совсем иной. Как минимум — обвинения в геноциде и военных преступлениях.

Иран ощетинился. Официально заявляет: готов к длительной войне. Вот первые сообщения о гибели американских военнослужащих на базе США в Бахрейне. И — информация о поражении штаба ЦРУ в Арабских Эмиратах.

«Один из жилых комплексов офицеров ЦРУ был поражен, в результате чего погибли шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ и два человека получили ранения», — пишет агентство Tasnim.

То есть американцы устроили штаб ЦРУ — в самом центре курортного Дубая.

«Вокруг американских баз создается инфраструктура. И так как американцы считали, что они никогда не падут ни под чей удар. Участки вокруг баз распродаются под застройку», — объясняет военный эксперт Александр Артамонов.

Чего точно добились Штаты и Израиль — это еще больший хаос. 90-миллионный Иран с четвертой экономикой в исламском мире был островком стабильности.

Наш МИД называет методы смены режима — нечистоплотными. И предупреждает: конфронтация может разрастись. Тем более, что в этом конфликте — все больше игроков. И без того хрупкий мир в регионе трещит по швам. Арабские страны пока сдерживаются. Зато европейцы проявляют услужливость. Французы отправили авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье. Пойдет он не меньше шести дней. Видимо, расчет, что к тому времени все закончится. Британия собирается привлечь главных мировых экспертов по терроризму.

«Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими специалистами помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, атакующие их», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И все это Запад прикрывает высокопарными фразами….

«У угнетенного народа Ирана появилась обновленная надежда», — утверждает Урсула фон дер Ляйен.

Такую риторику отлично помнят на Ближнем Востоке. Джордж Буш перед вторжением в Ирак уже говорил подобное…

«Мы поможем вам построить новый Ирак. В свободном Ираке не будет больше агрессивных войн», — говорил 43-й президент США Джордж Буш.

Тогда американцы прикрывались пробирками госсекретаря Пауэлла — якобы с образцами химоружия из Ирака. Сейчас — даже повод не нужен. Результат все равно один: выжженная пустыня, миллионы беженцев и десятки тысяч погибших из-за политических амбиций Запада.

