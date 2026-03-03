Протесты против агрессии США и Израиля охватили города Ирана
Люди выходят на улицы в Керчеке, Эраке, Керманшахе, Казвине и других городах Исламской Республики.
Фото, видео: Reuters/Andrew Dolph / USA TODAY NETWORK via Imagn Images; اشک و ماتم مردم شهرستان قرچک در فراق امام شهید;
В иранских городах проходит масштабная акция протеста против агрессивной политики США и Израиля.
Участники акции скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, выражая солидарность с официальной позицией руководства страны. Митингующие несут плакаты, осуждающие действия Вашингтона и Тель-Авива, которые, по мнению протестующих, угрожают стабильности и суверенитету Исламской Республики.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.
