Протесты против агрессии США и Израиля охватили города Ирана

София Головизнина
София Головизнина Журналист 54 0

Люди выходят на улицы в Керчеке, Эраке, Керманшахе, Казвине и других городах Исламской Республики.

Фото, видео: Reuters/Andrew Dolph / USA TODAY NETWORK via Imagn Images; اشک و ماتم مردم شهرستان قرچک در فراق امام شهید;

Война Израиля и Ирана

В иранских городах проходит масштабная акция протеста против агрессивной политики США и Израиля.

Участники акции скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, выражая солидарность с официальной позицией руководства страны. Митингующие несут плакаты, осуждающие действия Вашингтона и Тель-Авива, которые, по мнению протестующих, угрожают стабильности и суверенитету Исламской Республики.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Война Израиля и Ирана
3 мар
Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию
3 мар
СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты
3 мар
Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
3 мар
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
3 мар
Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
3 мар
CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
3 мар
В КСИР заявили об атаке на группу из 160 американских военных в Дубае
3 мар
Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
3 мар
В посольстве США в столице Саудовской Аравии возник пожар в результате взрыва
3 мар
Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
