Ближневосточный конфликт набирает обороты: последние события в видео

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 218 0

Солдаты ЦАХАЛ вошли в южный Ливан.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; Telegram/ 24News / twentyfournews, الحساب الرسمي لقناة المنار على التليغرام/ twentyfournews; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Израильская армия нанесла новые удары по центральной части Бейрута

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый день, и обстановка в регионе остается крайне напряженной. Последние события демонстрируют дальнейшую эскалацию — от ударов по Ливану до массовых траурных акций в Иране.

Обстановка в Ливане

В соцсетях стремительно распространяются кадры удара по жилому кварталу Дахия в пригороде Бейрута. На видео видно, как снаряд попадает прямо в многоэтажные дома — здания буквально складываются под ударом.

Также израильские военные атаковали здание телеканала Al Manar. Судя по опубликованным кадрам, от строения остался лишь бетонный каркас — на оголенной арматуре висят обломки плит.

Удары по центру Бейрута

Израильская армия также нанесла новые удары по центральной части Бейрута — в районе, расположенном рядом с офисом телеканала Al Mayadeen. Сообщается о серьезных разрушениях в квартале.

У редакции 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры последствий обстрела: на месте работают спасатели, повреждены фасады зданий, выбиты окна в соседних домах. Район частично оцеплен.

Последствия удара по «Аль-Манар»

Отдельно сообщается о тяжелых последствиях удара по телеканалу «Аль-Манар», который связан с движением «Хезболла». Здание получило критические повреждения: перекрытия частично обрушены, внутренняя инфраструктура уничтожена.

По предварительным данным, вещание канала нарушено, специалисты оценивают масштаб ущерба.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война Израиля и Ирана
