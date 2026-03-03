Ближневосточный конфликт набирает обороты: последние события в видео
Солдаты ЦАХАЛ вошли в южный Ливан.
Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; Telegram/ 24News / twentyfournews, الحساب الرسمي لقناة المنار على التليغرام/ twentyfournews; 5-tv.ru
Израильская армия нанесла новые удары по центральной части Бейрута
Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый день, и обстановка в регионе остается крайне напряженной. Последние события демонстрируют дальнейшую эскалацию — от ударов по Ливану до массовых траурных акций в Иране.
Обстановка в Ливане
В соцсетях стремительно распространяются кадры удара по жилому кварталу Дахия в пригороде Бейрута. На видео видно, как снаряд попадает прямо в многоэтажные дома — здания буквально складываются под ударом.
Также израильские военные атаковали здание телеканала Al Manar. Судя по опубликованным кадрам, от строения остался лишь бетонный каркас — на оголенной арматуре висят обломки плит.
Удары по центру Бейрута
Израильская армия также нанесла новые удары по центральной части Бейрута — в районе, расположенном рядом с офисом телеканала Al Mayadeen. Сообщается о серьезных разрушениях в квартале.
У редакции 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры последствий обстрела: на месте работают спасатели, повреждены фасады зданий, выбиты окна в соседних домах. Район частично оцеплен.
Последствия удара по «Аль-Манар»
Отдельно сообщается о тяжелых последствиях удара по телеканалу «Аль-Манар», который связан с движением «Хезболла». Здание получило критические повреждения: перекрытия частично обрушены, внутренняя инфраструктура уничтожена.
По предварительным данным, вещание канала нарушено, специалисты оценивают масштаб ущерба.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
