Карикатуры художника «Известий» предсказали конфликт на Ближнем Востоке

Эфирная новость 58 0

Борис Ефимов еще полвека назад сделал точные иллюстрации происходящего вокруг Ирана.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке будто сошла со старых газетных полос. Ирония в том, что самые точные иллюстрации происходящего сегодня создал еще полвека назад знаменитый карикатурист «Известий» Борис Ефимов.

Еще в те годы художник поразительно точно уловил почерк американской политики — вмешательство, смена власти, новая волна напряженности. Его сатира была не просто сатирой, а предупреждением. Например, карикатура 1979 года «Рискованный заплыв Пентагона в Персидском заливе» сегодня подчеркивает цикличность происходящего.

История меняет имена, но, как показал Ефимов, сценарий остается прежним. Герой рисунка — человек в очках, с ракетой в зубах и в фуражке с надписью «США» — многим напоминает Трампа. Те же черты, тот же силуэт, та же демонстративная решимость. Эта карикатура сегодня вышла на первой полосе газеты «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о наличии у страны практически неограниченных запасов вооружения, позволяющих вести войны «вечно». Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Тема:
Война Израиля и Ирана
