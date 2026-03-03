«Войны можно вести «вечно»: Трамп высказался о возможностях США

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Часть американских боеприпасов хранится в «отдаленных странах».

Трамп о возможности вести войну вечно

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Трамп: с запасом вооружения США войны можно вести бесконечно

Вооружения США хватит, чтобы вести войны вечно. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести „вечно“ и очень успешно, используя только эти запасы, (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)» — написал глава Белого дома.

Однако даже этими показателями он остался не вполне доволен. Подчеркнув, что в данной сфере Штаты еще не достигли того уровня, который бы хотелось.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана, уничтожив командно-контрольные пункты КСИР, системы противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки и другую инфраструктуру.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

