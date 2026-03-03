«Ядерная угроза нарастает»: Лавров о рисках эскалации ирано-израильского конфликта

Сергей Лавров заявил о нарастании в мире ядерной угрозы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте глобальных рисков, связанных с ядерным нераспространением. По его словам, текущая обстановка может привести к тому, что ситуация в этой сфере начнет развиваться по неконтролируемому сценарию. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

«Ядерная угроза в мире нарастает», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров допустил, что действия США в Иране способны спровоцировать появление политических сил, настаивающих на необходимости обладания ядерным оружием. По его оценке, эскалация конфликта может подтолкнуть к подобным инициативам не только Тегеран, но и другие государства региона.

«Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в странах, арабских странах, которые соседствуют с Исламской республикой Иран», — сказал Лавров.

Эскалация на Ближнем Востоке

США совместно с Израилем объявили о начале крупной военной операции против Ирана. По данным американской стороны, вооруженные силы США нанесли около 900 ударов по различным объектам на территории республики.

Иранские власти сообщили, что в результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, а также ряд других высокопоставленных представителей руководства. Официальное подтверждение гибели лидера прозвучало утром 1 марта, после чего в стране был объявлен 40-дневный траур.

Ответом Тегерана стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание-4». В ее рамках были нанесены удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по территории Израиля.

Кроме того, Иран заявил о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По заявленным характеристикам, они способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления систем противоракетной обороны.

В Пентагоне сообщили, что с начала кампании американские силы поразили уже более 1000 целей на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что операция идет с опережением графика, а в Вашингтоне допускали сценарий ликвидации иранского руководства в течение двух–трех недель.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.