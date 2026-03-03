Четырехлапые заложники конфликта: как собаки выживают под ударами в Иране

Mirror: боевые действия в Иране создали критическую ситуацию для собак

Боевые действия в Иране привели к росту числа жертв среди мирного населения и создали критическую ситуацию для домашних питомцев. Об этом сообщила газета Mirror.

Жизнь людей перевернулась после того, как США и Израиль нанесли удары по исламской республике. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи погиб в результате атак, после чего Иран нанес ответные удары по целям в регионе.

Под обстрелы попали Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, Ливан, Ирак, Иордания и другие государства. Число погибших среди гражданского населения Ирана превышает 700 человек.

Но пострадали не только люди. Владельцы домашних животных столкнулись с новой проблемой: как защитить своих собак под бомбами.

Собака в осаде

Один из жителей региона, где продолжаются обстрелы, обратился за помощью на Reddit. Он рассказал, что с начала ударов не может нормально выгуливать свою собаку. Питомец последний раз выходил на улицу еще до начала обстрелов, а с тех пор из-за взрывов покинуть дом невозможно.

По словам владельца, собака отказывается справлять нужду на бетонной площадке перед дверью и не делает этого даже внутри помещения. Он очень переживает, что ситуация выйдет из-под контроля, потому что животному некомфортно.

Собака привыкла ходить на траву и очень придирчиво выбирает место. Восьмилетний питомец никогда не пользовался пеленками, и владелец не знает, сколько еще продлится такая ситуация.

Мужчина добавил, что в доме есть еще две собаки, которые без проблем ходят в туалет на бетоне. Но другая очень напугана шумом взрывов, и, возможно, это тоже играет роль. Хозяин изо всех сил старался держать ее рядом и закрывать ей уши, чтобы ей не было так громко.

Советы от тех, кто в той же ситуации

Пользователи, живущие в зоне обстрелов, поделились опытом. Один из них рассказал, что выводит питомцев на улицу в перерывах между атаками.

«Лично я начал выводить своих питомцев на улицу в перерывах между бомбежками, но всегда оставался рядом с домом на случай, если зазвучит сирена. Мне кажется, что если приучить их прятаться в доме, то в долгосрочной перспективе отучить их от этой привычки будет непросто», — говорится в посте.

Другие посоветовали в следующий раз, когда собака все же сходит в туалет, положить испачканную подстилку на место для горшка. Запах мочи может подсказать животному, что здесь можно делать свои дела.

Еще один пользователь рекомендовал использовать команду, означающую «в туалет», и подержать собаку на месте несколько минут.

Переживают за них больше, чем за себя

Многие комментаторы восхитились заботой владельца о питомце в такой экстремальной ситуации. Один из них написал, что любовь к собаке в условиях войны — это очень трогательно.

«Я просто хочу сказать, что восхищаюсь вашей любовью к собаке. Вы сталкиваетесь с настоящими бомбежками, и, похоже, здоровье вашей собаки для вас важнее всего, и это очень мило с вашей стороны», — поделилась одна из пользователей.

Владелец ответил, что переживает за собаку больше, чем за себя. У него есть понимание происходящего, а собака знает только, что раздаются громкие взрывы и трясутся окна. Он хочет, чтобы ей было максимально комфортно, потому что из всех их собак именно эта напугана сильнее всех.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.